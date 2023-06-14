Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezun olan öğrencilerini konser ile uğurladı.

Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Taşlıçiftlik Kampüsü TOGÜ Stadyumunda yapılan mezuniyet törenine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Baro Başkanı Av. Volkan Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı J. Albay Bahri Bostancı, akademik ve idari personel öğrencilerimiz ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreni DJ performansı ile son buldu.

"Bizi güçlü yapan nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizdir"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Asrın Felaketi niteliğindeki depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğini belirterek, "3 binin üzerinde uluslararası olmak üzere 35 bin mensubu olan ve bundan çok daha fazla mezunu bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ailesine katılan ve mezun olan her bireyin çok önemlidir. Bizi güçlü yapan nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizdir, uluslararası standartlarda bilgi ve tecrübe sahibi hocalarımızdır. Bizi güçlü yapan ulaşım, beslenme ve barınmaya kadar ihtiyaç duyulan her alanda sunduğumuz hizmetlerdir, bilimsel-kültürel ve sportif faaliyetlerdir. Bizi güçlü yapan mezuniyet sonrasında öğrencilerimizle dayanışmamızdır. Ancak bizi biz yapan temel unsur siz değerli öğrencilerimizin varlığıdır” dedi.