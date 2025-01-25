Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen "Çocuklar İçin Kış Kampı" etkinlikleri, eğitici ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla sona erdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi ile Sürekli Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Çocuklar İçin Kış Kampı” etkinlikleri son buldu. Şehit Hüseyin Kısa Konferans Salonunda düzenlenen kapanış törenine Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzcan Çığ, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Betül Çam, veliler ve öğrenciler katıldı.

8-12 yaş arası çocuklar için düzenlenen etkinlikler kapsamında karlar düşer çocuklar boyar, minik şefler, körling, minecraft, matematik dedektifleri, minik kaşifler, hayal et oyna ve yaşa, film zamanı, zumba ve hareketli oyunlar ile masal diyarında meraklı bir macera etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca, ebeveynler için çocuklar için İngilizce öğretimi ile çocuklar için yapay zekâ uygulamaları seminerleri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.