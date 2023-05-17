Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi CWUR 2023 Dünya Üniversite Sıralamasında En iyi yüzde 6,2’lik dilimde yer aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Dünya Üniversite Derecelendirme Merkezi (Center for World University Rankings, CWUR) tarafından her sene açıklanan listede bu sene dünya genelinde değerlendirmeye alınan toplam 20 bin 531 üniversite arasından 1266. sıraya yerleşti. CWUR derecelendirme sisteminde mezunların istihdamı, eğitim öğretim faaliyetlerinde kalite, üst düzey dergilerde yapılan yayın sayısı ve etki puanları ve atıflar gibi ölçütler yer aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi listede ilk 2000’e giren 55 Türk üniversitesi arasında 18. Sıraya yerleşti. 69 genel skoru ile dünyadaki en iyi yüzde 6,2’lik diliminde yer alan Üniversite, Asya’da 412. sırada bulunuyor.