Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), yerli ve milli temizlik ürünleri üretimine başlayarak çevre dostu ve sağlıklı alternatifler sunuyor.

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Hijyenlab Ar-Ge ve Ür-Ge laboratuvarında, yerli ve milli temizlik ürünleri üretilmeye başlandı. Kimya ve Kimya Teknolojisi bölümlerinin iş birliğiyle lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla hayata geçirilen projede, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Ar-Ge süreçlerinden geçen ürünler, dermatolojik testlerle sağlıklı ve çevre dostu olduğu kanıtlanarak paketlenip satışa hazır hale getirildi. İlk etapta 30 farklı ürün üretilirken, hedefte bulaşık makinesi tabletleri ve çamaşır deterjanları gibi 60 çeşit ürünün geliştirilmesi bulunuyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yerli üretim hassasiyetine vurgu yaparak, “Vatandaşlarımızın boykot ettiği ürünlere karşı, alternatif olarak daha kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu projeyle hem ülkemizin temizlik ürünleri sektörüne katkı sağlıyoruz hem de öğrencilerimizin Ar-Ge çalışmalarında deneyim kazanmalarına fırsat tanıyoruz,” dedi.

Üniversite bünyesinde yerli ve milli marka oluşturmayı amaçlayan TOGÜ Hijyenlab, kaliteli ve erişilebilir ürünlerle dikkat çekiyor.