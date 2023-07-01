İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Sinop İl Başkanı İsmail Aksoy, Togo’da yaşayan Müslümanların Türk halkına minnettar olduğunu söyledi.

İsmail Aksoy, Türkiye Diyanet Vakfı’nın görevlendirmesiyle Togo Cumhuriyeti’ne gitti. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla 149 ülkede yürütülen, vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında, Batı Afrika’daki Togo’da 2 bin 100 büyükbaş olarak, 14 bin 700 hisse kurban kesildi. "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında Sinop’u temsilen Togo’da bulunan Aksoy, "Kesilen kurbanları mazlum ve mağdurların hamisi milletimizin yolunu gözleyen ailelere ulaştırıyoruz" dedi.

Aksoy, Togo’da çok duygusal ve güzel anlara tanıklık ettiklerini, kurban hisselerini ulaştırdıkları insanların yüzlerindeki tebessüme şahitlik etmenin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Togo’da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, Türk halkına yapmış oldukları yardımlardan ve kendilerini unutmamış olmalarından dolayı minnettarlıklarını ve teşekkürlerini iletiyorlar. Burada çok güzel anlara ve anılara tanıklık ediyoruz. Özellikle çocuklarla olan diyaloglarımız onların bize karşı sevgi dolu yaklaşımları paha biçilemez bir duygu. Cenab-ı Hak, yapılan yardımları dergah-ı izzetinde kabul eylesin" ifadelerini kullandı.