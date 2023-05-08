Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yerli ve milli araç Togg’u sahil bandına çekerek halkın beğenisine sundu.

Yerli ve Milli araç Togg bu sabah saatlerinde Zonguldak’a geldi. Togg’u teslim alan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan şehirde tur attı. Başkan Alan şehirde yerli ve milli araçla ardından Togg’u belediye binası önüne çekerek halkın beğenisine sundu. Togg’un son durağı ise sahil bandı oldu. Başkan Alan, Togg’u sahil bandına getirdi. Vatandaşlar Togg’u yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.