Önümüzdeki yıl Togg, ilk sedan modeli olan T10F’yi piyasaya sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Tasarımı, iç mekan konforu, güvenlik donanımları ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken T10F, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg’un teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Bakan Kacır’ın ziyaretine Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde aktarılan habere göre Bakan Kacır, Togg'un hem Ar-Ge, hem de üretim faaliyetlerine doludizgin devam ettiğini söyledi.

Togg yetkililerinden yapılan son çalışmalara ilişkin bilgiler aldığını belirten Bakan Kacır, “Malumunuz Eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyumlu uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri Eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım.” dedi.

T10F ile birlikte çok farklı bir hedef kitleye sesleneceklerini belirterek, "Togg'un bu yeni aracı biraz daha spor, ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur.” dedi.

SÜRÜŞ KONFORU EN ÜST SEVİYEDE

Bakan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg’un ilk sedan modeli olan T10F ile sürüş gerçekleştirdi. Tasarımı, iç mekan konforu, güvenlik donanımları ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken T10F, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde önemli bir yere sahip olmaya aday gösteriliyor. Sürekli kendini yenileyen sürücü destek sistemleri sayesinde T10F, sürüş konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. Dayanıklı ve sağlam altyapısı ile de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Sportif, dinamik bir tutuşla uyumlu zarif sürüş deneyimine imkan sağlayan T10F ile sınırların ötesine geçmek mümkün.

“ŞARJ İSTASYONU YATIRIMLARINI BÜYÜTECEĞİZ”

Öte yandan destekleriyle elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının Türkiye'nin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarını söyleyen Bakan Kacır, “Halihazırda Türkiye'nin tüm şehirlerinde 23 bin halka açık şarj noktası var ve bunların 8 bini hızlı şarj imkanı sunan noktalar. Önümüzdeki dönemde desteklerimiz özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceğiz. Türkiye halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem Ar-Ge, inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleri ile Türkiye'nin gururu olmaya, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem bir ekip var, gencecik bir ekip var, deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız.” diye konuştu.