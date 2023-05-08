Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un Anadolu Ateşi kırmızı renkli SUV modeli, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yoğun ilgi altında güçlükle ilerleyerek Cumhuriyet Meydanı’na getirilen yerli ve milli aracı vatandaşlar ilgiyle inceledi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mehmet Demir, Türkiye’nin gururu olduğunu söyleyerek, gerek Togg gerekse savunma sanayide atılan bu büyük adımlar sayesinde Türkiye’nin önünün aydınlık olduğunu ifade etti.

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle atılan bu adımların hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.