Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Bursa’nın Gemlik ilçesindeki dev fabrikasının açılışına saatler kaldı. TOGG sosyal medyadan yaptığı "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla. #YeniLig şimdi Gemlik." paylaşımı büyük beğeni kazandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Bursa’nın Gemlik ilçesindeki dev fabrikasının açılışına saatler kaldı. TOGG sosyal medyadan yaptığı "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla. #YeniLig şimdi Gemlik." paylaşımı büyük beğeni kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla saatler sonra gerçekleşecek olan açılışa binlerce ziyaretçi de katılacak. Açılış öncesinde TOGG paylaşımda bulundu. TOGG sosyal medya üzerinden yaptığı, "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla. YeniLig şimdi Gemlik" paylaşımı kısa sürede herkes tarafından paylaşıldı. Türkiye’de milyonlarca kişinin beklediği açılış öncesi, kurulan fuaye alanında ise Devrim aracı ve beraberinde TOGG araçları sergilendi. Ayrıca fuaye alanında aracın iskeleti ve alt yapısının bulunduğu teknoloji de alandakilere tanıtıldı.