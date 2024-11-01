Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2024 yılının ilk 10 ayında 20 bin adet T10X'i sahiplerine teslim ettiğini duyurarak, gösterilen ilgiye teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Üretim fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sürekli yenilenen ve yeni kalan T10X’e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür etti.

Şirket, sosyal medya hesabından T10X ile ilgili güncel verileri paylaştı.

2024 yılının ilk 10 ayında Togg teslimatlarına 20 bin adedin aştığının altını çizen şirket, yola çıkıldığından bu yana ise 40 bine yakın T10X’i kullanıcılarla buluşturmanın gururunu yaşadığını ifade erek, "Takipte kalın" mesajı verdi.

https://twitter.com/Togg2022/status/1852213981076676683