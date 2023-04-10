Diyarbakır ile iki ilde "deprem" ve "Togg" kredisi verme vaadiyle vatandaşları 158 milyon lira dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’da çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen "Suflör" lakaplı kişinin de bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 25 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin internetten "faizsiz kredi", "kolay kredi", "hazır kredi", "deprem kredisi" adı altında tanıtımlar yaparak vatandaşları kandırdığı, internetten form dolduran mağdurların sözde "banka çağrı merkezi" tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgilerinin alındığı, banka hesaplarından para çekildiği tespit edilmişti. Şüphelilerin yerli otomobil "Togg’a kredi" ilanı verdiği, sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak, sahte ödeme platformu oluşturup şifrelerini alarak vatandaşları mağdur ettikleri belirlenmişti. Şüphelilerin 8 ayrı paravan şirket kurarak POS cihazlarını bu şirketler adına bankalardan aldıkları, farklı illerdeki otellerde toplantı yaparak üzerine şirket kurulacak şahısları ikna ettikleri, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarına diksiyon eğitimi ve brifing verdikleri ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem tutarının 157 milyon 816 bin 232 lira olduğu tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise uzun namlulu silah, 8 POS cihazı, 17 cep telefonu, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirilmişti.