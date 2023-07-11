Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile çarpışan Afyonkarahisar’ın ‘yerli aracı’ olarak adlandırılan patpatın sürücüsü Enver Alaka, kazanın bir anda olduğunu kaydederek, “TOGG çok sessizdi, nasıl geldiğini bile farkedemedim, sadece ‘tak’ diye ses duydum ve durdum” dedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ACB 555 plakalı Türkiye’nin ilk yerli ve akıllı otomobil TOGG T10X’i’ye, patpat diye tabir edilen Enver Alaka’nın (65) kullandığı tarım aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile TOGG’un sağ kısmında kaporta hasarı meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazanın ardından sosyal medyaya düşen haberlere gelen yorumlar ise hem tebessüm ettirdi, hem de düşündürdü. Bir çok sosyal medya kullanıcısının patpatı dede, TOGG’u ise torun olarak isimlendirerek ‘dede ile torun çarpıştı’ yorumları ise görenleri tebessüm ettirdi.

Kazaya karışan TOGG’un tamir edilmek üzere Bursa’daki fabrikaya gönderildiği belirtilirken, kazaya karışan patpatta ise meydana gelen hazarın ise ilçe merkezindeki tamircilerde yaptırılacağı kaydedildi.

“Benim bunu yani TOGG’u yaptırmaya gücüm yok”

Kazaya karışan patpatın sürücüsü Alaka, kazayı ve sonrasında yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Alaka, “Ben evden çıktım tarlaya gidiyordum, çevre yoluna geldiğimde sağı solu kontrol ettim, araç gelmediğini görünce yola çıktım. TOGG’un geldiğini hiç görmedim. Tak diye vurdum, başka bir şeyde görmedim ve sonrada durdum. TOGG çok sessizdi nasıl geldiğini bile bilemedim. Benim bunu yani TOGG’u yaptırmaya gücüm yok. Benim bir emekli maaşım var, başka da bir şeyim yok” diye konuştu.

Alaka’nın komşusu Beytullah Ören ise “Arkadaşımızın bir emekli aylığı bir de patpatı var. Patpatı verse dahi masrafı karşılamaz. Patpatı isterlerse versin ama hasarı karşılamaz biz razıyız” dedi.

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da, “Türkiye’nin yerli milli aracı olan TOGG ve patpat maalesef çarpıştı. Kazaya karışan sürücülere geçmiş olsun. Patpat tarımın fazla yapıldığı ilçemizde bizim olmazsa olmazımız. 2 bin 500 haneli ilçemizde bin 500’e yakın patpat var. Biz patpatlar için gerekli güvenlik önlemlerin alıyoruz. Kazadan dolayı maalesef hemşerimiz Enver ağabeyimiz ciddi bir hasar miktarı ödeyecek. İnşallah ağabeyimize katkı sağlanırsa, çok seviniriz” dedi.