Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nın (İKAF’23) ikinci gününde TOGG ve Devrim Arabasına olan yoğun ilgi devam ediyor.

İKAF’23 etkinliğini çerçevesinde ziyaretçilere sergilenmek üzere yan yana getirilen Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun ürettiği elektrikli otomobil “TOGG” ve hem Türk Tarihi hem de 1961’de Eskişehir’de üretilmesi bakımından Eskişehir için önemli bir simge olan “Devrim Arabası”, ikinci günde de öğrenciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Gün içerisinde yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen “TOGG” ve “Devrim Arabası” önünde uzun süre metrelerce sıra oluşurken, Türk Tarihi için önemli olan otomobilleri yakından gören öğrenciler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Düzenlenen etkinlikte böyle güzel bir ana şahit oldukları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, emeği olan herkese teşekkür etti.