Türkiye’nin yerli ve milli ilk aracı olarak üretilen ve Aksaray Belediyesinin envanterine dahil ettiği TOGG’un T10X modeli Aksaray’ın en gözde turistik mekanı Ihlara Vadisi’nde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin otomobili TOGG üretildiği ilk günden itibaren gündemdeki yerini korurken Aksaray Belediyesine ait 68 TOG 068 plaka numaralı Anadolu Kırmızısı TOGG, Aksaray’ın en gözde turistik mekanlarında vatandaşlara tanıtıldı. İlk olarak Helvadere Göleti ve Hasan Dağı’ında daha sonra Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın gözdesi olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi’nin en hakim noktasına park edilen TOGG, sevgi seli ile karşılandı. Her yıl 600 binin üzerinde yerli yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi’nde sergilenen TOGG, yerli halk kadar yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başardı. Ihlara Vadisini ziyaret gelen turist ve vatandaşlar yerli otomobilin tüm detaylarını inceledi. Vatandaşlar, Türkiye’nin yerli otomobili ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Türkiye’nin 100 yıllık hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Başkan Dinçer, TOGG projesiyle Türkiye’nin aydınlık yarınlara kapı aralandığını söyleyerek Türkiye yüzyılının başladığını ifade etti. TOGG’un Aksaray’daki turistik mekânlarında çekilen fotoğraflar Aksaray Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında büyük beğeni topladı.