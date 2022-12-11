Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli araç TOGG ile TBMM’ye geldi. Varank’a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli araç TOGG ile TBMM’ye geldi. Varank’a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti.

Bakan Varank, Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyerek, “Biz TOGG’tan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık, plaka dahil bugün Meclisimize geldik. 60 yıl önce Devrim arabası hayali Mecliste son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Türkiye’nin otomobili TOGG’u Meclise getirdik. Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘Madem TOGG var. Niye TOGG ile gelmiyorsun’ diye laf atmışlardı. Ben de muhalefeti dinliyorum. Onların tavsiyesine uygun şekilde TOGG ile buraya getirdik” dedi.

Aracın 29 Ekim’de üretim bandından indiğini söyleyen Varank, “Tip onayı alındığında bu araçlar satılabilir olacak. Nasıl bir satış stratejisi uygulanacağı açıklanacak. Mart ayında satışa başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘Bakanlıklar kullanacak mı?’ sorusu üzerine Varank, “Bakanlıklar sıraya girer diye düşünüyorum. Araç, size güven veriyor, konforlu bir araç. Bakan olduğumdan beri hibrit araç kullanıyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise, gurur duyduklarını belirterek, 60 yıl önceyi hatırladıklarını ifade etti. Yılmaz, “Milletin iradesi ile yönetenlerin iradesi her zaman çakışmıyor. Gurur duyuyoruz. Kervan yolda düzülür. Yeni bir teknoloji kazandığımızda herkes hemfikir mi? Hemfikir” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise tarihi bir anı yaşadıklarını belirterek, ağlamak istediğini kaydetti. Akçay, “Türkiye artık kaybolan yıllarını telafi ediyor. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, barajlar yapılırken barajı fareler kemirir diyenleri gördüğünü söyleyerek, ”Yerliyim diye T.C. vatandaşı kimliğini taşıyan insanların engellerini, uçak fabrikasının nasıl kapatıldığını gördüm. Nuri Demirağ gibi bir girişimcinin nasıl engellendiğini gördüm" dedi.

Araç hakkında Elitaş, “Araba çok güzel. Renk olarak Kapadokya diye Sayın Bakan tavsiye etti. Türkiye yılda 1 milyon araç üretiyor. Kendi markasıyla bir otomobil üretiyor. Devrim arabasının önünü kesenler, onların torunları TOGG’un önünü kesemeyecekler” ifadelerini kullandı.