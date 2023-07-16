Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Oltu taşının vatanı olan Erzurum’un Oltu ilçesi yollarına da çıktı.

Togg’un “Türkiye’nin Renkleri” sloganıyla oluşturduğu 6 renk seçeneğinden biri olan siyah alternatifi için “Oltu taşının göz alıcı siyahlığından, parlak dokusundan ve sağlam yapısından ilham alınarak tasarlandı” denilmişti. Oltu taşı renginden Togg nihayet Oltu’ya geldi. Oltu Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri kurban keserek bu günün coşkusunu ve mutluluğunu yaşadı. Oltu Ticaret Odası hizmet aracı olarak ilçeye getirilen Türkiye’nin milli otomobili Togg, Oltuluları da heyecanlandırdı.

Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, “Oltu tarihi ve güzel bir gün yaşıyor. Togg’a önce ismini verdik şimdi aracı Oltu’ya getirdik. Türkiye’nin güçlü yarınlarının temel taşlarından yerli ve milli aracımız Togg’u teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin, Türk mühendislerinin istendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı, ülkemizin 60 yıllık rüyası Togg’un ülkemize kazandırılmasından emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Oltu’ya gelmesi ise gurur verici. Oltu Ticaret Odası’na ve Oltu’muza hayırlı olsun” dedi.