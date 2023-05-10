Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un T10X modeli, Kütahya’nın Simav ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Simav Belediyesi tarafından Simav’a getirilmesi sağlanan araç Simav Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, “Türkiye’nin tarihi adamlarından bir tanesi olarak gördüğümüz Togg’u Simav’da misafir ediyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aracı incelemeye gelen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun gençlerden oluşuyor olması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bugün burada Türkiye’nin, Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin neleri başardığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Böyle bir otomobilin ortaya çıkmasında emek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm paydaşlara şehrim ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Devrin otomobili olan Togg’un devrim otomobilinden çok daha iyi bir serüveninin olması temennilerimi bildiriyorum” diye konuştu.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Adil Biçer de, "Türkiye yüzyılının ilk yerli ve milli otomobili Togg Simav’da. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.