Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Şanlıurfa’da ilgi odağı oldu. Kent merkezinde görücüye çıkarılan aracı yakından görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye’nin yerli ve milli Togg Şanlıurfa’da ilgi odağı oldu. Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarında yetkililer tarafından kurulan platform üzerinde tanıtımı yapıldı. Tanıtımı yapılan Togg aracını gören vatandaşlar platform önünde uzun kuyruk oluşturdu. İlk kez aracı yakından gören vatandaşlar çok beğendiklerini söyledi. Araca binerek hatıra fotoğrafları da çeken vatandaşlar, seri üretim ile birlikte ilerde aracı almak istediklerini belirtti.

Otomobili inceledikten sonra çok beğendiğini belirten vatandaşlardan Mehmet Gül, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Yerli otomobili çok beğendim. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Demir ise "Gurur verici birşey olmuş. Maşallah, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Elhamdülillah, daha öncede ülkemiz bunu yapmaya çalıştı, sürekli engel oldular. Hamd olsun bu aracı yaptık. Çok seviniyoruz" ifadelerini kullandı