Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG, Osmaniye Valiliğinde makam aracı oldu.

TOGG’un ilk sürüşünü yapan Vali Erdinç Yılmaz, "TOGG’un ülkemize kazandırılmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükran borçluyuz" dedi.

"Muhteşem bir otomobil, Allah nazarlardan esirgesin" diyen Vali Yılmaz, şöyle konuştu: "Konuttan Valiliğimize kadar aracımızı kullandım. Gerçekten muhteşem bir araç olmuş, her şeyiyle süper bir araç. Kullanımı, konforu güzel, rahat. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu otomobili üreten iş adamlarımız, teknik personel, mühendis ve bütün çalışanlara gerçekten minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi devrin otomobili olmuş. Allah daha nice böyle otomobiller üretmeyi milletimize nasip etsin. Allah, TOGG’umuzun yolunu hep açık etsin."