Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran TOGG’u sanayi esnafı ile buluşturdu.

Nevşehirli sanayiciler, Nevşehir Belediyesi’nin yeni makam aracı olan TOGG’u yakından tanıma fırsatı buldu. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; Nevşehir Lale Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Nevşehir sanayisindeki ziyaretlerine Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile giden Başkan Savran, sanayi esnafları ve orada bulunan vatandaşlara TOGG’u tanıttı. Sanayideki ustalar ilk kez yakından inceleme fırsatı buldukları TOGG’a tam not verdi.

TOGG’un hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Savran; “Cumhurbaşkanımıza güvenen işadamlarımız bir araya gelerek yerli aracımızı üretmeye başladı. Bu araç neler yapabileceğimizi, imkân verildiği zaman Türk insanının neleri başarabileceğinin en güzel örneği, en güzel göstergesi. Yüzyıllık rüyamız gerçek oldu” dedi.