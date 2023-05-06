Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle mobil deneyim merkezlerini açmaya devam ediyor. TOGG, bu kez Mersin Sayapark Alışveriş Merkezi Açık Hava Meydanı’nda açtığı mobil deneyim merkezinde kullanıcılarla buluştu. Sayapark’ta kurulan deneyim merkezine gelen ziyaretçiler, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebiliyor.

Ayrıca, TOGG’un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda vatandaşların TOGG dünyasını yakından tanıyabildiği kaydedildi.