Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında Milli Takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu arasındaki Milli Takımlar ana sponsorluk anlaşması Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Yapılan imza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ebru Topçu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu: "Türkiye’nin ilk milli markasını milli takımla buluşturuyoruz"

Milli bir markayı Milli Takımlar ile buluşturmanın öneminden bahseden İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Türkiye’nin ilk milli markasını milli takımla buluşturuyoruz. Burada aslolan milli bir davadır. Milli bir markayı, milli takımla buluşturmaktır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir marka oluşturdular. TOGG’a ve Milli takım olmak üzere iki tarafa da hayırlı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Fuat Tosyalı: "İki değeri bir araya getirerek güç birliğini ortaya koyuyoruz"

Anlamlı bir günde burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Fuat Tosyalı, "İlk günden bu yana milletin teveccühünü kazanmış bir markadır. Bu bizi birleştiren değerin milli takımlara ana sponsor olması hedefimizin göğsünü kabartacak bir anlaşmadır. İki değeri bir araya getirerek güç birliğini ortaya koyuyoruz. TOGG, ay-yıldızlılar ile yeni zaferlerin kapısını açacaktır. Yepyeni heyecanla yeni zaferler kazanacağız. Her zaman ay-yıldızlıların yanında olacağız. Türk sporunda yeni başarıların başlangıcı olmasını diliyorum. Sponsorluk anlaşmasıyla milli takımların kullanılması için 100 adet T10x ve 16 adet turbo şarj cihazı istasyonunu federasyona kuruyoruz. Bu çerçevede milli takımlarımıza nasıl bir desteğimiz olursa o şekilde genişletmeye devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Necla Güngör: "Marka değerimizi yukarı taşımak için önemli bir adımdır"

18 Mart Zaferi’nin 110 yılını kutlayarak sözlerine başlayan Necla Güngör, "Bugün burada ülkemizin iki değerini bir araya getiren töreni şahit olmak için buradayız. TOGG’un Milli Takımlara sponsor olması ülkenin hem teknolojik hem de sportif alanlarda yükselişini simgeleyen önemli bir iş birliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin otomotiv sektöründe attığı en büyük hamlelerden biridir. Yerli ve milli teknolojimizle geleceğe yön veren bir vizyonu, milli takımlarımızın sahada gösterdiği azim, mücadele ve başarılarla ülkemizi en iyi şekilde birleştirmektir. Marka değerimizi yukarı taşımak için önemli bir adımdır. Bu bir sadece bir sponsorluk anlaşması değil, yerli ve milli gücümüzün bir ortak bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella: "Perşembe günü tek bayrak altında buluşacağız"

Bu anlaşmada yer almaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Vincenzo Montella, "Bugün çok güzel bir tesadüf. Bugün hem TOGG ile bir aradayız. Tümüyle Türk firması olması büyük bir gururdur. 18 Mart Türkiye’nin bağımsızlığı konusunda ne kadar önemli bir gün. Bu vesile ile şehitleri saygıyla anmak istiyorum. Biz ülkeyi tam olarak yansıtan bir takımız. TOGG ile bütünleşmiş durumdayız. Milli takım olarak tarihi başarılar yakalayacağız. Bildiğimiz gibi Uluslar Ligi’nde büyük takımlarla oynayacağız. Daha üst bir rekabeti gireceğiz. 2.5 yıl sonra İstanbul’da maç oynayacağız. Takımlar arasında bulunan rekabeti bir süre bir kenara bırakacağız. Ne kadar rekabet olursa o kadar futbol gelişir. Perşembe günü tek bayrak altında buluşacağız. Rakipler bu büyük ülkeyi karşılarına almış olmanı nasıl olacağını görecekler" cümlelerine yer verdi.

Ebru Topçu, sponsorların artması kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu söylerken, Hakan Çalhanoğlu ise TOGG’un kendilerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu kaydetti.