Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli ve milli otomobil markamızın ilk modeli olan Togg TX10, Süleymanpaşa’da görücüye çıktı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Togg ile Süleymanpaşa yollarında deneme sürüşüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Valiliği önünde sergilenen Togg, Süleymanpaşa yollarında görüntülendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop başta olmak üzere, Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ile birlikte Süleymanpaşa’nın caddelerinde sürüş denemesi yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Togg’a tam not verdi.

Büyük beğeni topladı

Süleymanpaşa’nın mahallelerinde vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Togg, gurur kaynağı oldu. Süleymanpaşa merkezde Altınova Sahili, Alkaya Paşa Sahili, Hükümet Caddesi başta olmak üzere birçok noktada vatandaşların önünde görücüye çıkan Türkiye’nin otomobili, ayrıca Karacakılavuz ve Banarlı gibi kırsal mahallelerde de Süleymanpaşalıların takdirini kazandı. Vatandaşlar ve özellikle çocuklar Togg ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Başkan Yüksel deneme sürüşü yaptı

Togg ile deneme sürüşü gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Hepimizin gurur kaynağı olan Togg, Süleymanpaşa’mıza, Tekirdağ’ımıza çok yakıştı. Bu gururu herkes yaşasın diye, Türkiye’nin Yerli ve Milli Otomobili Togg’u vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun sembollerinden olan Togg, hemşehrilerimizden tam not alıyor. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Allah nazarlardan korusun” diye konuştu.