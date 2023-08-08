Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Adanalı milli sporcu Yiğit Ali Selek’e meydan okudu. Pistte TOGG ile motosikletin nefes kesen kapışması centilmence beraberlikle sonuçlandı.

Adana’da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Adanalı motokros sporcusu Yiğit Ali Selek ile arasında ilginç bir yarışma meydana geldi. Başkan Kocaispir’in yerli ve milli otomobil TOGG ile Selek ise motosikletiyle yarıştı. Yarış öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Kocaispir, “Milli sporcumuz Yiğit Ali Selek Adana’mızın gururu. Yüreğir Belediyesi olarak bugüne kadar Yiğit Ali kardeşimize elimizden geldiğince destek olduk. O da sağ olsun hem Adana’mızın hem Türkiye’mizin gururu oldu. Umarım centilmence bir yarış olur” dedi.

"Her ikisi ile de gurur duyuyoruz"

Başkan Kocaispir ile Milli sporcu Selek’in nefes kesen yarışı beraberlikle sonuçlandı. Başkan Kocaispir, “Güzel bir yarış oldu. Yiğit Ali, gerçekten umut vadeden bir sporcumuz. Kendisinden dünya şampiyonlukları bekliyorum. Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. TOGG ise bizim yerli ve milli otomobilimiz. Her ikisi ile de gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"Milli otomobilimizle yarışmaktan gurur duydum"

Milli otomobil TOGG ile yarışmanın gurur verici olduğu belirten Yiğit Ali Selek ise “Benim için farklı bir deneyim oldu. Milli otomobilimizle yarışmaktan gurur duydum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Yarış sonunda Başkan Kocaispir, ‘Kask hayat kurtarır’ diyerek milli sporcuya kask hediye etti.