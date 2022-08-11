TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin yollarında Tekirdağ’da da inşallah Mart ayında TOGG’umuzu hep beraber göreceğiz” dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin yollarında Tekirdağ’da da inşallah Mart ayında TOGG’umuzu hep beraber göreceğiz” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’ın parlayan yıldızları vergi ödül törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada TOGG hakkında yaptığı açıklamasında, “Değerli dostlarım buradan da bir müjde vereyim. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Gebze’ye gelmesi ile beraber son aşamaya geldik. 120 yıllık insanlarımızın hayali, 60 yıl önce rüyamız yarıda kalmıştı. Türkiye’nin otomobili inşallah Allah nasip ederse bütün IP hakları bize ait olmak üzere ilk çıkışta yüzde 51 yerli malı olmak üzere Allah nasip ederse fabrikasını 29 Ekim’de Gemlik’te açacağız. Türkiye’nin yollarında, Tekirdağ’ın yollarında inşallah Mart ayında TOGG’umuzu hep beraber göreceğiz değerli kardeşlerim” dedi.