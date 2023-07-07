Togg, haziran sonu itibarıyla 808 adet T10X satışı ile tüm sınıflardaki elektrikli SUV’ları geride bırakarak pazar lideri oldu. C-SUV segmentinde ise yüzde 28,9’luk paya ulaştı.

Yerli otomobil Togg, elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu. ‘Bir otomobilden fazlası’ hedefiyle çıktığı yolda Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, iki ayda gerçekleştirdiği satışlarla elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olma başarısını gösterdi. Togg, mayıs ve haziran aylarında 808 adet T10X’i kullanıcılara teslim ederek, elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 28,9’luk payla pazar lideri oldu. T10X, toplam elektrikli SUV pazarında da yüzde 15’lik pazar payı ile haziran sonu itibarıyla liderliğe yerleşti.