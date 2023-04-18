Togg’un deneyim merkezi Adana’da açılırken, vatandaşlar Türkiye’nin otomobiline yoğun ilgi gösterdi.

Adana’da bulunan M1 AVM’de açılan Togg Deneyim Merkezi’nde kullanıcılar, Togg’u yakından inceleyerek T10X modeli hakkında geniş bilgi edinme fırsatı buldu. Merkezde Togg’a ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar Togg ile özçekim yaptı, bazıları Togg’u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.

“Basit bir şey zannettim ama araç ağır duruyor”

Togg Deneyim Merkezi’nde aracı inceleyen Zafer Gökkaya, “Araca gerçekten bayıldım. Ön siparişe girmediğime pişman oldum. Görünce aracı pişmanlığım daha da arttı. Önümüze bir fırsat gelirse en yakın zamanda değerlendirmeyi düşünüyorum. Araç çok hoşuma gitti. Görüntü olarak çok güzel. Ağır duruyor. Ben basit bir şey zannettim ama araç ağır duruyor. Ön kayıt yaptırmadığıma gerçekten pişman oldum” dedi.

Kızıyla birlikte aracı incelemeye gelen Havva Kınalı ise, “Araç çok güzel. Gurur duydum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sabahtan bu yana bizim de bu araçtan olsun diye dokunduk hep. Çocuğumuz ilk adımı attığında bile onu takdir ediyoruz, bunu takdir etmeyelim mi. Katkı sunanların, yapanların emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.