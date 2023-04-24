TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş bu ayın sonundan itibaren TOGG teslimatlarına başlanacağını açıkladı. Karakaş, TOGG’a yönelik aşırı talep karşısında önümüzdeki yılın üretim kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

TOGG Teknoloji Kampüsü’nde Ocak ayında başladığı modül ve paket seri üretimini, mart ayında TOGG’un ilk akıllı cihazı T10X’in seri üretimiyle birlikte hızlandıran Siro, 20 GWs kapasiteli Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşasına başlıyor. Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşiyor.

Tören öncesinde İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş "İlk günün heyecanının tekrar yaşıyoruz. Burada TOGG’un temelini atarken yaşadığımız heyecanın bir benzeri. Çünkü bizim için önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Biz yola çıktığımız andan itibaren otomobilden fazlası için yola çıktığımızı ifade ettik. Bu aynı zamanda bir ekosistemin kurulması anlamına geldiğini ifade ettik. Ekosistemin farklı boyutları var. Her şeyden önce bir akıllı cihaz boyutu var ki bu T 10X ile ilkini tamamladık. İkincisi dijital platform dijital deneyim. Her türlü yaşam alanına dönüştürmeyi akıllı cihazları bir dijital platform üzerinden yapıyoruz. Üçüncüsü de temiz enerji çözümleri. 19 ay önce yüzde 50 ortaklık kurarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ürünü geliştirmeyi, sadece batarya modülü değil aynı zamanda hücrenin de olduğu bir anlaşmamız oldu. O andan itibaren adım adım ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada 607 bin metrekare arazide toplamda 20 GWs kapasitesi olacak bir tesisin temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOGG ile birlikte 20 binin üzerinden istihdam sağlanır"

Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün istihdam anlamında da önemli katkılarda bulunacağını vurgulayan Karakaş, "Burada istihdam ölçerken sadece bizimle birlikte çalışacak arkadaşlarımızı düşünmememiz gerekiyor beraberinde iş ortakları ile tedarikçilerle bir zinciri de yanında getiriyor. Toplamda 6-7 bin civarında bir istihdam sağlayacaktır. TOGG’da da bu rakam yüksek bir rakamdı. İkisinin birbirine sağladığı istihdamı düşünürsek TOGG ile beraber 20 bin üzerinde bir istihdam sağlanır" şeklinde konuştu.

"Hücre teknolojisi alanında da gerçek anlamda bir oyuncu olacağız"

Tesis ile birlikte batarya teknolojileri konusunda dünyada öne çıkan bir oyuncu olacaklarının altını çizen Karakaş, "Her şeyden önce rekabetçi olacağız. Yeni teknolojiler ve o teknolojilerin fikri mülkiyeti bize ait. Yeni teknolojiler günümüz dünyasında çok hızlı değişiyor gelişiyor. Yıkıcı bir şekilde var olanları da yok ediyor. TOGG olsa da olmasa da elektrikli araçlar Türkiyeye gelecekti. Şimdi TOGG ile birlikte daha hızlı, aha verimli ve ülkemiz için daha faydalı şekilde geliyor. İş ortaklarımızla bu dönüşümü beraber yakalıyoruz. Sadece elektrikli araçlar akıllı cihazlar dünyasında değil batarya ile beraber hücre teknolojisi alanında da gerçek anlamda bir oyuncu olacağız" açıklamalarında bulundu.

Gelişen teknoloji ile TOGG’un menzilinin ve şarj olma süresinin de artabileceğine dikkat çeken Karakaş, "Her şeyden önce bu bizim neden hücre teknolojisine sahip olmak istediğimizi gösteriyor. Gördüğümüz çikolata paketi büyüklüğünde hücremiz. Bunun içerisinde aracımızın ne kadar menzili olduğunu belirliyor. Biz bunun teknolojisine sahipsek biz kendimiz oradaki malzemeleri menzili arttırmaya ve şarjını hızlandırmaya yönelik de kullanabiliriz. Dolayısıyla birim hacme sığdırdığımız menziller artacağı için önümüzdeki dönemlerde 2025 olur 2026 olur şimdiden kestiremiyorum ama geliştirdiğimiz hücrelerin yeni teknolojileri bizim araçlarımızda görüyor olacağız" dedi.

"Bataryalar ikinci ömür enerji depolamasında da kullanılabilir"

TOGG’a yönelik batarya konusundaki eleştirilere de yanıt veren Karakaş, "Maliyetleri düşürmesinin yanında şöyle bir gerçeği henüz göremiyoruz. Birincisi bataryalar 8 sonra çalışmıyor değil. Batarya hassasiyeti yüzde 100’den yüzde 80’in altına düşüyor. Belki yolunuzu hesaplarken size huzursuzluk verecek boyuta inebileceği için ’değiştirilsin’ tavsiyesinde bulunuyoruz. İkincisi o bataryaları hala kullanabilirsiniz. İkinci ömür enerji depolamasında kullanabilirsiniz. Veya bunların geri dönüşümü ile içerideki değerli madenler tekrar hayata kavuşturulabilir" şeklinde konuştu.

"Bu ayın sonundan itibaren teslimatlarımıza başlıyoruz"

Karakaş TOGG sırası bekleyenlere de müjdeli haberler vererek, "Bu ayın sonundan itibaren teslimatlarımıza başlıyoruz. Buradaki özendiğimiz konu biz beklediğimizin üzerinde bir talep aldık. Aldığımız siparişleri belli bir imalat sırasına koyup üretime odaklanıyoruz. Bizim gibi yeni şirketlerin hiç tolere edemeyecekleri konu kaliteden ödün vermek. Biz baştan itibaren söylediğimiz gibi adım adım ilerliyoruz. Üzerinde son günlerde çalıştığımız konu akıllı cihaz tarafında yazılımları birleştirerek, onların daha kolay kullanılabilir kısımları üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla aldığınızda mutlulukla keyifle kullanmak isteyeceğiniz, sizi sadece A noktasından B noktasına götürmeyecek bir yaşam alanı oluşturacak bir akıllı cihaz hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki senenin kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz"

İlk kurada hak kazanamayan ama TOGG almak için başvuran 177 bin kişi hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Karakaş, "Sizler için önümüzdeki senenin kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu sağladığımızda daha fazla kullanıcımıza ulaşmış olacağız" dedi.