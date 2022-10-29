Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Togg Ceo’su Gürcan Karakaş, “Ocak 2019’da beyaz sayfanın üzerinde karakalem başladık. Bunun üç boyutlu prototipini oluşturduk. Bunu modelledik. Sizlerin de huzurunda Cumhurbaşkanımızla buluşturduk. Yolculuğumuz ve sorumluluğumuz artarak gitti. Mayıs 2021’de geliştirdiğimiz ürünleri denemeye başladık. Geliştirdiğimiz ürünleri her aşamasıyla denedik. Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa yaptık" dedi.

Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Togg Ceo’su Gürcan Karakaş, “Ocak 2019’da beyaz sayfanın üzerinde karakalem başladık. Bunun üç boyutlu prototipini oluşturduk. Bunu modelledik. Sizlerin de huzurunda Cumhurbaşkanımızla buluşturduk. Yolculuğumuz ve sorumluluğumuz artarak gitti. Mayıs 2021’de geliştirdiğimiz ürünleri denemeye başladık. Geliştirdiğimiz ürünleri her aşamasıyla denedik. Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa yaptık" dedi.

Togg’un üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. Togg Ceo’su Gürcan Karakaş, açılışta yaptığı konuşmada, “Yeni Lige yolculukta bizim için önemli kilometre taşı olan teknoloji kampüsümüzün açılışını yapıyoruz. Biz yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktık. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde yüz fikri mülkiyetine sahip olduğu küresel mobilite markasını oluşturmak. Tüm dünyada mega trendlerde bu tarafa işaret ediyor. Otomobil dünyasında, cep telefonun başına gelenin otomobile de geleceğini gösteriyor. Sadece otomobil yapmak değil, daha fazlası, dış dünya ile bağlantılı akıllı cihaz yapmak amacımızdı. Tüm dünyaya açmaktı. İki hedefin aynı anda yapılmasını gerektirdiği üç farklı boyutu vardı. Akıllı cihaz dediğimiz klasik otomobilden akıllı cihaza, eko sistem ve birçok şirketleri de barındıracak yapıya büründürmek” dedi.

“Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa yaptık”

“Ocak 2019’da beyaz sayfanın üzerinde kara kalem başladık. Bunun üç boyutlu prototipini oluşturduk. Bunu modelledik. Sizlerin de huzurunda Cumhurbaşkanımızla buluşturduk” ifadelerini kullanan Karakaş, şunları kaydetti:

“Yolculuğumuz ve sorumluluğumuz artarak gitti. Mayıs 2021’de geliştirdiğimiz ürünleri denemeye başladık. Geliştirdiğimiz ürünleri her aşamasıyla denedik. Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa yaptık. Kış testi, dayanıklılık testi, çarpışma testi. Kuzeydeki kış testinde kış erken bitti. Türk Hava Yolları’nın desteğiyle orada denedik. Bugün huzurlarındayız. Akıllı cihazı tasarlarken otomobilden ziyade tüketici mantığıyla, her türlü bilgisayar, bağlantı sistemleri, sensörler ona uygun tasarlandı. Dünyanın en iyileri ile çalışarak yaptık. Zamana karşı yarışarak yaptık. Ülkemizdeki en iyilerle ve yurtdışındaki en iyilerle çalışarak akıllı cihazlarımızı geliştirmeye başladık. Eko sistemi geliştirirken artık günümüz inovasyonları kurumsal şirketlerden değil startuplardan çıkıyor. Startaplarla ve kurumsal şirketlerle beraber onların yardımıyla eko sistemin çekirdeğini oluşturduk. Meteorolojimizin verileriyle çalışırken, diğer taraftan Türk Hava Yolları ile ilk defa bir mobilite şirketi araç kullanırken miles toplayacak.”

Kampüsün yapıldığı alanın önceden düz bir alan olduğunu ifade eden Karakaş “İnşaatına hızlıca başladık. Zemini güçlendirdik. Nihayetinde tesisimizi 100 bin adet üretecek. İkinci etapta 175 bin üretecek şekilde hazırladık. Bir marka oluşturmak arkasından geldi. Ne yapmak istediğimizi net anlatan. Bizim Anadolu’da doğan insanlar olarak müthiş zenginliğimiz var. Yüzümüzü doğuya çevirdiğinizde doğu kültürünün misafirperverliği, batıya çevirdiğinizde plan, program yeteneklerini ülkemizdeki insanlar olarak birleştirdik. Mobilite eko sistemi kurgularken, hizmet anlayışı, misafirperverlik ve teknolojiye ihtiyacımız var” dedi.

“Renkleri de Türkiye’mizi ifade ediyor”

Togg’un renklerinin Türkiye’yi ifade ettiğini belirten Karakaş, “Togg’dan hiçbir zaman otomobil konferansına, fuarına gitmedik. Teknoloji dünyasının buluştuğu fuarlara gittik. Startup konferanslarına gittik. Geleceğimizdeki konumlandırmamızda değişiklik olmayacak. Yapı taşları içinde Togg’un bir şirketle sınırlı kalması mümkün değildi. Yakında yurtdışına gideceğiz. Avrupa’ya gideceğiz. Her şeyimizi Avrupa standartlarında yapıyoruz. Onun için Togg Euro’u kurduk. Stutgard’ta kurduk. Yeni nesil otomobiller içinde en önemli teknolojilerden bir tanesi batarya. Bataryanın da hücresi. Biz dünyanın en büyük şirketlerinden birisiyle yüzde 50 ortak girişim kurduk. Onlarla proje bazlı destekle beraber direkt burada Gemlik Kampüsümüzün bitişiğinde Avrupa’nın en temiz enerji üssüyle ortak olacağız. Biz hücrenin teknolojisine kadar beraber geliştireceğiz” dedi.

“Şarj altyapısı çok önemli”

“Şarj altyapısı çok önemli. Geçen yıl sonunda Trugo isimli şirket kurduk” diyen Karakaş, “Bununla birlikte ülkemizde yüksek hızlı şarj 1000 adet sipariş ederek uçtan uca rahat seyahat için çalışmalara başladık. Uluslararası ortağımızla çalışmalarımızı pekiştirerek yoğun bölgelerde 25 kilometrekarede, az bölgelerde 50 kilometrelerde planladık. Teknoloji geliştirme birimimizi şirketleştireceğiz. Yarından itibaren ne yapacağız? Akıllı cihazları kullanıcılarla buluşturan nokta nasıl olacak. Kullanıcıya temasımızı en yakın noktadan yönetmek istiyoruz. Kullanıcıyı anlamamız bu şekilde mümkün. Teknoloji ile en verimli yönetebilmenin yolları budur. İnternetle beraber, dijital bilgilerin açık olmasıyla herkes her bilgiye ulaşıyor. Klasik dünyadaki bayinin sağladığı katkılar, veriler eskimiş veri olabiliyor” diye konuştu.

“Kullanıcılara direkt temas edeceğiz”

“Kullanıcılara direkt temas edeceğiz. Satış sonrası da benzer olacak” ifadelerini kullanan Karakaş, “İçten yanmalılara göre servis ihtiyacı çok az. Kullanıcının ihtiyaçları, bilgisayar, internet üzerinden güncellenecek. Biz fiziksel teması; dijital dünyanın imkanlarıyla birleştirip kullanıcılara yakın olacağız. Satış dağıtım organizasyonunu belirledik. Servis noktalarında bir şekilde bizim ülkemizin trafiğinin yoğun olduğu, satışların hacimli olduğu yerlerde olacağız. Olmayan noktalarda mobil servis çözümleri üreteceğiz. Eko sistem içerisinde dijital dünyanın ürünlerini harita bazlı planlıyoruz. Dört ana dijital portföy olarak planladık. Bir mobil uygulama üzerinden tüketici ile buluşturacağız” dedi.

"Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız”

“İlk defa üzerinde çalıştığımız, sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız” diyen Karakaş, şunları kaydetti:

“Yarından sonra bu yolculuk nereye gidecek? Mobiliti eko sisteminin bir sınırı yok. Bu sınırı biz çiziyoruz. Biz nereye götürürsek oraya gidecek. Biz teknolojik olarak altyapımızı o güçle kuruyoruz. Bizim hedefimiz yarından sonra bir merkezi bilgisayarla tüm akıllı cihaz üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla bağlantısını sağlayacak merkez oluşturmak var. Herkes elektrikli araçlara geçiyor. Herkesin elinde olmayan bir şey var. Bugünün chip krizi, yarından sonra hücre krizine dönecek. Biz bir ortaklık oluşturduk. Sadece otomobil için değil yenilenebilir enerji için, 120 ülkeden sorumlu olacak ve geleceği çok açık çözümlerle ileri gideceğiz. Blok zinciri ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. Ödeme sistemleri ile ilgili dijitalleştirilmiş varlıkların transfer edildiği günümüzde, eko sistemler birbirleri ile konuşamıyorlar. Blok zinciri ile kesintisiz ve akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. İlk denemeleri yaptık. Yeni ligin geleceğini hep beraber iş ortaklarımızla geliştiriyoruz.”