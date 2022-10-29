Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, TOGG’un, Bursa ekonomisini de uçuracağının altını çizerek, "TOGG, Bursa’nın kilogramda 4,5 dolar ihracat rakamını 8 dolara çıkaracak, Bursa’dan 40 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, TOGG’un, Bursa ekonomisini de uçuracağının altını çizerek, "TOGG, Bursa’nın kilogramda 4,5 dolar ihracat rakamını 8 dolara çıkaracak, Bursa’dan 40 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağız" dedi.

Burkay, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikasının açılışı öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün çok önemli. Sadece Bursa ve Türkiye için değil, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasının en önemli adımı. TOGG otomotiv değil, elektrikli ve otonom sürüşlere geçişlerde, teknolojik paradigmanın değişiminde önemli anahtar rol oynuyor. Otonom sürüşün ve elektrikli araçların tarihine bakılınca, çok geçmişi yok. Bizim sıfır noktası dediğimiz, teknolojiyi yakalamanın temelleri Cumhurbaşkanımız’ın vizyonuyla atıldı. Bu teknoloji ile birlikte makine, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, bilişim sektörü gibi bir çok disiplin bu yatırımla ivme kazanacak. Bu ana sanayinin Türkiye’de olması. Tasarım ve akıl koyucu olanların, karar verici olanların yerli ve milli olması, diğer disiplinlere yayılmasında itici güç. 18 bin araç üretilecek 2023’te. Her sene kapasite artışı olacak. Pazarla ilgili sıkıntısı yok. Öyle tahmin ediyorum ki 2-3 yılda dünya pazarlarına da bu aracı ihraç etmeye başladığımızda dünyadaki pazarı arttıracak teknolojiye sahip. 2023 Mart ayından itibaren Türkiye’de yollarda göreceğiz. Bursa çok değerli. Bursa’nın seçilmesi stratejik. Otomotiv ve yan sanayiide Türkiye’nin merkezi. Geçmişte Detroit deniyordu. Bu değişim dönüşümü başaran ve gerçekleştiren ender şehirlerden birisiyiz. BTSO olarak ve tüm STK’lar olarak yaptığımız teknoloji koordinasyon Arge merkezi teknik tekstil ileri mükemmeliyet merkezi, elektrikli araçlar ve otonom sürüş mükemmeliyet merkezini kuruyoruz. Mikro mekanik mikro elektroniği kuracağız. Teknoloji dönüşümün Bursa’da 7 bin otomotiv sektöründeki firmanın dönüşümün sağlayacak. Bursa sanayisi endüstrisi olarak başta TOGG olmak üzere Türkiye’nin teknolojik hamlesindeki tüm yatırımlarda pozisyon almaya elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Burkay, "Bu yatırım aynı zamanda Bursa’nın 4,5 dolarlık ihracat kilogram değerini 8 dolara çıkaracak. 40 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bunu yakalamada da TOGG çok önemli itici güç olacak. Bütün bunlar sadece Bursa değil Türkiye ekonomisinin dönüşümünü gerçekleştirecek. Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı. TOGG’un açılışını yaptığımız yatırımla bu yüzyılın güçlü girişini yapmış olacağız. Tüm dünyaya haykırmış olacağız. Teknosab yükseliyor. 2 yıldır entegrasyonuna çalışıyoruz. Teknosab kavşağının yatırımı Gemlik’le alakalı. 30’a yakın teknoloji şirketi TOGG’a çalışıyor. Teknosab’da bir çoğu üretime başladı. Teknosab’la TOGG’un işbirliği başta otomotivle makine ve diğer alanlarda Bursa’ya ciddi ivme kazandıracak" dedi.