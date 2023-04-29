Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen T10X model elektrikli araca Bilecik’te yoğun ilgi karşılanırken, vatandaşlar araca binebilmek için birbirleriyle yarıştılar.

Türkiye’de üretilen elektrikli otomobil TOGG, Türkiye’nin pek çok noktasında görücüye çıkmaya başladı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, milletvekili adayı Halil Eldemir araçla birlikte Bozüyük ilçesindeki tanıtımı sonrası kent merkezine geldiler. Atatürk Parkı önünde AK Parti standı önüne park edilen araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar aracın içinde video ve fotoğraf karesi alırken, bazıları da araç birlikte öz çekim yaptı. Vatandaşlar araca hayran kalırken, her noktasını incelediler.

Aracı göremeye gelen Emine Sivri Cin, "Türkiye çapında çok değerli, dünya çapında ilgi gören aracı dünya liderimiz memlekete sunduğu için Allah ondan kat kat kat razı olsun" dedi.

Diğer bir vatandaş ise, "Reisimiz önderliğinde yerli ve milli aracımız TOGG’ada binmiş olduk. Rabbim reisimizden razı olsun çok teşekkür ederiz" dedi.

Aracı göremeye gelen Vahap Kemer, 60 yıllık hayalin gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Devrim arabalarını durduranlar bu arabayı durduramadı. Yapanların emeğine sağlık. Büyükte bir ilgi var tüm Türkiye’de büyük ilgi var. Allah yapanların yolunu açık etsin diyorum başkada bir şey demek istemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun milletimize.

"Sadece otomobil değil İHA’larımız, SİHA’larımız adımızda söz ettiriyoruz"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Bugün yerli ve milli aracımız TOGG ile tanışma fırsatımız oldu hemşerilerimizin yoğun ilgisi var. Gerçekten sadece bir araç değil hem sessiz olması akıllı olması, akıllı otomobil diyoruz biz buna gerçekten harika bir otomobil. Herkese inşallah nasip olacak ilerleyen günlerde. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Ben teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza bu yoğun ilgiden dolayı. Yani sadece otomobil değil İHA’larımız, SİHA’larımız zaten havalarda. Görüyorsunuz işte ilgi bu kadar büyük güzel ilgi var" dedi.