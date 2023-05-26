Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın makam aracı olarak kullandığı TOGG, Balıkesir merkez ve körfez ilçelerinin son etabında Ayvalık’taydı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Ayvalık’taki durağı Cumhuriyet Meydanı oldu.

Yaklaşık 3 saat süresince sergilenen TOGG ile fotoğraf çektirmek için sıra oluşturan vatandaşlara araç hakkında bilgiler de verildi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da TOGG’u yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.