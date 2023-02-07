Tekkeköy Belediyesi depremden etkilenen bölgelere gönderilecek su, gıda, kıyafet yardımları ile dolu 3 kamyon 1 paletli ekskavatör ve 20 personel için hazırlıklarını sürdürüyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Dilimizde dualarla kalbimiz afet bölgelerinde atıyor” dedi.

Tekkeköy Belediyesi depremden etkilenen bölgelere gönderilecek su, gıda, kıyafet yardımları ile dolu 3 kamyon 1 paletli ekskavatör ve 20 personel için hazırlıklarını sürdürüyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Dilimizde dualarla kalbimiz afet bölgelerinde atıyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen 7.7’lik deprem sonrası Tekkeköy Belediyesi bölgeye yardım ulaştırmak için seferber oldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın talimatıyla afet bölgesindeki insanlara ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belediye kaynakları ve vatandaşların desteğiyle temin edilen kullanılmamış mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı gibi kışlık kıyafetler ile gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması gibi ihtiyaç duyulan malzemeler iki günde büyük bir kütleye ulaştı. 10 binin üzerinde mont, ayakkabı ve battaniye, gıda ve ısıtıcı malzemesi sevkiyat için hazırlanıyor.

AFAD’ın talebi üzerine 3 adet damperli kamyon ve 1 adet paletli ekskavatör de afet bölgesine giderek çalışmalara katılacak. Kamyonların damperleri ise yardım malzemelerini taşıyacak. 2 adet kamyona bugün yapılan çalışmalarla pet şişelerde sular yüklendi. 1 adet kamyon ise kıyafet ve gıda yardımları ile dolu olacak.

Depremden etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’ya ulaştırılmak üzere bugün ilk kargo ise yola çıktı. 1.5 ton gıda maddesi durumun aciliyetine binaen hava kargo yoluyla gönderildi.

10 bininin üzerinde gıda, kıyafet ve ihtiyaç malzemesi ile binlerce pet şişe suyu taşıyacak kamyonların kısa sürede yola çıkması bekleniyor. İlk etapta 3 adet damperli kamyonla taşınacak malzemelerin yanı sıra 1 adet paletli ekskavatör ve 20 adet gönüllü personel de deprem bölgesine hareket edecek. Personeller deprem bölgesindeki çalışmalara AFAD koordinasyonunda katılarak yardım edecek. Hayat kurtarma ve hayatlara dokunmak adına çaba gösterecek.

"Dilimizde dualarla kalbimiz afet bölgelerinde atıyor”

Bölgede yaraların sarılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Canı gönülden yapılan yardımlardan oluşan bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün değil. Afet bölgelerine yardımlarının ulaştırılması için belediyemize akın akın ihtiyaç malzemelerini ulaştıran tek yürek tek bilek olan Tekkeköyümüze yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Dilimizde dualarla kalbimiz afet bölgelerinde atıyor” diye konuştu.