Tofaş Spor Okulları Basketbol Gelişim Kampı, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde Diyarbakırlı gençlere basketbol dolu bir hafta sonu yaşattı.DİYARBAKIR (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü, gençlere basketbol sevgisini aşılamaya devam ediyor. Kulübün, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan spor okulu organizasyonlarından biri olan Diyarbakır Tofaş Spor Okulu öğrencileri, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen Tofaş Spor Okulları Basketbol Gelişim Kampı’na katılarak becerilerini geliştirdi.

Diyarbakır Köşkler Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kampa 100’ün üzerinden sporcu katılırken, Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic ile Tofaş Spor Kulübü Altyapı Antrenörü Sezgin Yurtsever kampta eğitmen olarak yer aldı. U12-U14-U16 ve U18 yaş kategorilerindeki Diyarbakırlı gençler, iki gün boyunca Tofaş Altyapı Antrenörlerinden uygulamalı eğitim aldı.

Sertifika töreniyle son bulan kampta gençlere katılım sertifikaları ve anı hediyeleri Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Mehmet Öztürk, Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic; Tofaş Spor Kulübü Altyapı antrenörü Sezgin Yurtsever; Diyarbakır Tofaş Spor Okulu Sorumluları Zeynep Ece Aykuş ve Ömer Aykuş tarafından takdim edildi.