Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde zirve mücadelesi veren ve FIBA Europe Cup’ta yoluna yenilgisiz devam eden TOFAŞ’ın 2024-2025 sezonu yarıyıl kombineleri satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Orhun Ene liderliğinde, 50. yılında sahasında birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapacak olan Tofaş Basketbol Takımı’nın 2024-2025 sezonu yarıyıl kombineleri satışa çıktı. Orhun Ene liderliğinde, 50. yılını kutladığı sezona müthiş bir başlangıç yaparak başlayan Bursa ekibi, yeni yılda da sahasında birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapacak. Mavi Yeşilliler, sezonun kalan bölümünde Bursalı basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak tüm iç saha maçlarını kapsayan Tofaş Basketbol Yarıyıl Kombineleri çok özel fiyatlarla Biletix.com’dan online olarak satışa sunuldu.

Kaynak: igf