TOFAŞ Basketbol Takımı’nın evinde 8 Ocak’ta Casademont Zaragoza ile oynayacağı FIBA Europe Cup karşılaşması ve 12 Ocak’ta Y. Merkezefendi Bld. ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda sahasında şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen TOFAŞ’ın evinde üst üste oynayacağı sıradaki iki maçın biletleri satışa sunuldu.

FIBA Europe Cup’ta 2. tura 2’de 2 yaparak başlayan Bursa temsilcisi, K Grubu 3. hafta mücadelesinde 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza’yı ağırlayacak.

Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşmasında ise 12 Ocak Pazar günü saat 15.30’da evinde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ile kozlarını paylaşacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni yılın ilk 2 iç saha maçında basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaların biletleri satışa çıktı.

Casademont Zaragoza karşılaşması için maç günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi saat 14.00’den itibaren açık olacak.

Pota Arkası (205-206-215-216) - 90.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 150.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 200.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 500.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 550.00 TL

VIP 1 (201) - 750.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

B3 (32-53 arası) - 4.000.00 TL

B2 (43-53 arası) - 4.500.00 TL

Y. Merkezefendi Bld. karşılaşması için maç günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi saat 11.00’den itibaren açık olacak.

Pota Arkası (205-206-215-216) - 75.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 130.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 150.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 250.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 300.00 TL