TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 4 Aralık’ta Maroussi Basketball Club ile oynayacağı FIBA Europe Cup karşılaşması ve 8 Aralık’ta Anadolu Efes ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda şu ana kadar yenilgisi yüzü görmeyen ve Milli maçlar nedeniyle verilen araya 13’te 13 galibiyetle giren TOFAŞ’ın Aralık ayının ilk haftasında sahasında üst üste oynayacağı 2 maçın biletleri satışa sunuldu.

FIBA Europe Cup’ta normal sezon grup maçlarını 6’da 6 ile tamamlayan ve grup lideri olarak tur atlayan Bursa temsilcisi, 2. Tur K Grubu ilk hafta karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı ağırlayacak.

Mavi Yeşilliler, ara sonrası evindeki ilk Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında ise 8 Aralık Pazar günü saat 20.00’de Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TOFAŞ Basketbol Takımı evindeki bu önemli mücadelelerde basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu 2 maçın biletleri satışa çıktı.

Kaynak: igf