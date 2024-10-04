Tofaş Basketbol Takımı, ligde 2024-2025 sezonunun açılışını sahasında Beşiktaş Fibabanka ile yapacak. 5 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor. Sezona Orhun Ene yönetiminde ve yenilenen kadrosuyla girecek olan TOFAŞ, ligin ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka’yı ağırlayacak. Lige galibiyetle başlamak isteyen Bursa temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleyi taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedeflerken; sezonun ilk maçı öncesinde Mavi Yeşilli takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Lig maçı öncesinde BKT Eurocup’ta 2 maça çıkan Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Fibabanka ise bu maçlarda sahasında Buducnost VOLI Podgorica’yı 94-76 yenerken; deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne 87-66 mağlup olmuştu.

5 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 1. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.