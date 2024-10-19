Tofaş Basketbol Takımı, ligin 3. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece ile karşılaşacak. 20 Ekim Pazar günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol’u ağırlıyor. Sezona ligde Beşiktaş Fibabanka’yı sahasında; Galatasaray Basketbol’u ise deplasmanda yenerek başlayan; Avrupa’da ise aldığı Keravnos ve Petrolina AEK Larnaca galibiyetleriyle yenilgisiz yoluna devam eden Mavi Yeşilliler, bu çıkışını taraftarı önünde Büyükçekmece’yi de yenerek sürdürmeyi hedeflerken; Orhun Ene yönetimindeki Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. 2024-2025 Sezonuna Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Özhan Çıvgın idaresindeki Onvo Büyükçekmece ise geçen hafta sahasında Türk Telekom’u uzatmada 99-88 yenmeyi başarmıştı.

20 Ekim Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 3. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.