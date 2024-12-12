TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda FC Porto’yu 87-95 yenmeyi başardı. Portekiz’de kazanarak grubunda 2’de 2 yapan Bursa ekibi, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkardı.BURSA (İGFA) -FIBA Europe Cup son 16 turu K Grubu 2. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Portekiz temsilcisi FC Porto’ya konuk oldu. Dragao Arena’da oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Berk Demir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Alex Perez’in elinden buldu.

Rakip sayılarına J.J. O’Brien, Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed ile karşılık veren Bursa ekibi, Berk Demir ve J.J. O’Brien’ın sayılarıyla 6. dakikaya 13-21 önde girerken, Alex Perez, Marcquise Reed, Kris Bankston ve J.J. O’Brien’ın basketleriyle ilk çeyrek 20-29 TOFAŞ’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda da J.J. O’Brien’ın üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, iyi savunmasının yanında J.J. O’Brien, Alex Perez ve Marcquise Reed’in elinden sayılar bularak 14. dakikada farkı 15’e çıkardı: 26-41. Mola dönüşü Marcquise Reed, Berk Demir ve Anzejs Pasecniks ile skor üretmeye devam eden konuk takım, 17.30’da 20 sayılık (30-50) farkı yakalarken, Alex Perez ve Uros Trifunovic’in üçlükleri 19.30’da skoru 32-56’ya taşıdı. Bu bölümde rakibine 5-0’lık bir seri veren TOFAŞ, mola sonrası Berk Demir ile basketi bularak soyunma odasına 39-58 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Anzejs Pasecniks’in pota altı basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin 15-0’lık serisini engelleyemeyince 24. dakikada 6’ya indi: 54-60. Bu seriye Marcquise Reed’in basketi son verirken; rakip sayılarına Marcquise Reed, Uros Trifunovic ve Kris Bankston ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, 27.45’te rakip molasına 14 sayılık üstünlükle (58-72) girdi. Kalan bölümde de Uros Trifunovic ve Marcquise Reed ikilisinin elinden sayılar bulmaya devam eden Bursa ekibi, son çeyreğe 62-78 önde giren taraf oldu.

Dördüncü periyot ev sahibi takımın 6-0’lık serisiyle başlayınca (68-78) Coach Orhun Ene’nin molası gelirken, mola dönüşü 5 sayı daha bulan FC Porto 32.30’da farkı 5’e çekti: 73-78. Marcquise Reed’in basketleriyle son 5 dakikaya 79-84 önde giren TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O'Brien, Marcquise Reed ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla üstünlüğünü koruyarak parkeden 87-95 galip ayrıldı.

Porto deplasmanında TOFAŞ’ta 31 sayı-5 ribaund-5 asist ile oynayan Marcquise Reed takımın en skorer ismi olurken; J.J. O'Brien 17 sayı; Alex Perez ve Uros Trifunovic 13’er sayı; Anzejs Pasecniks ise 10 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Sakatlıkları bulunan kaptan Tolga Geçim ve Demircan Demir bu mücadelede forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. turunda sıradaki maçını 8 Ocak 2025 tarihinde sahasında Casademont Zaragoza ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.30’da deplasmanda Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak.