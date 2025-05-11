Tofaş Basketbol Takımı, ligin 29. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye’yi 92-94 mağlup ederek Bahçeşehir Koleji’nin haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla yeniden 4. sıraya yükseldi.BURSA (İGFA) -Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 29. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye Basket’e konuk oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Anzejs Pasecniks’in elinden buldu.

İlk bölümde rakip sayılarına Marcquise Reed, Alex Perez ve Anzejs Pasecniks ile karşılık veren Bursa ekibi, Uros Trifunovic’in üçlüğüyle 3. dakika sonunda 10-12 öne geçerken, Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in sayıları sonrası Uros Trifunovic’in üçlükleri skoru 16-22 yaptı. Çeyrek sonunda Berk Demir ve Kris Bankston ile skor bulmaya devam eden konuk ekip ilk periyodu 21-29 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında Marcquise Reed’in serbest atış sayılarıyla farkı çift hanelere (21-31) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Kris Bankston, Uros Trifunovic, Marcquise Reed ve Alex Perez’in elinden bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 18’e çıkardı: 25-43. Marcquise Reed, Berk Demir ve Alex Perez’in basketleriyle 15.30’da fark 21’e (29-50) gelirken, kalan bölümde rakip sayılarına Anzejs Pasecniks, Yiğitcan Saybir ve Alex Perez ile karşılık veren TOFAŞ soyunma odasına 43-56 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe Ben Mclemore’un üçlüğüyle başlayan Merkezefendi karşısında Alex Perez ve Marcquise Reed’in sayılarıyla skoru 46-60 yapan Bursa ekibi, Uros Trifunovic ve Anzejs Pasecniks’in basketleri sonrası rakibe 3 üçlük verince 25. dakikada fark 5’e indi: 60-65.

Moladan Alex Perez’in üçlüğüyle dönen Mavi Yeşilliler, Marcquise Reed ve Uros Trifunovic’in basketleriyle 27.30’da skoru 63-72 yaparken, Marcquise Reed’in basketleri sonrası rakip sayılarına engel olamayınca son çeyreğe 71-76’lık skorla girildi.

Son periyoda Kris Bankston ve Marcquise Reed’in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Uros Trifunovic’in üçlüğüyle karşılık verdi: 75-83. Ev sahibi takım üst üste bulduğu sayılarla bitime 4.34 kala farkı 4’e (79-83) çekerken, Uros Trifunovic’in sayıları sonrası bitime 2.13 kala skor 85-86’ya geldi. Alex Perez’in kritik orta mesafeli basketi bitime 1.26 kala durumu 85-88 yaparken, Marcquise Reed’in serbest atış sayıları bitime 23.1 saniye kala skoru 87-90’a taşıdı. Kalan bölümde de Marcquise Reed ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ parkeden 92-94 galip ayrıldı.

Merkezefendi karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 28 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Uros Trifunovic 23 sayı ve Alex Perez 17 sayı kaydetti. Sakatlıkları bulunan Tolga Geçim ve J.J. O’Brien ise karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu sonuçla Bahçeşehir Koleji’nin de haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla normal sezonun son haftası öncesinde yeniden 4. sıraya yükselirken, Mavi Yeşilliler 30. hafta karşılaşmasında sahasında Karşıyaka ile oynayacak.