FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu son maçında Alman temsilcisi BasketballLöwenBraunschweig’i deplasmanda 92-97 mağlup eden TOFAŞ, grubu yenilgisiz 6 galibiyetle tamamlayarak ve lider olarak 2. tura adını yazdırdı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alman temsilcisi BasketballLöwenBraunschweig ile karşı karşıya geldi. Volkswagen HallBraunschweig’da oynanan mücadeleyeAlex Perez, MarcquiseReed, UrosTrifunovic, Yiğitcan Saybir, AnzejsPasecniksbeşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini MarcquiseReed ile buldu. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, AnzejsPasecniks ve MarcquiseReed ile karşılık veren Bursa ekibi, UrosTrifunovic’in üçlükleriyle 5. dakikada televizyon molasına 10-14 üstünlükle girdi. Mola dönüşü Alex Perez, KrisBankston ve J.J. O’Brien ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, ilk periyodu 21-24 önde kapattı.

İkinci periyotta da ilk basketini J.J. O’Brien ile bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim’in üçlüğü sonrası KrisBankston, Yiğitcan Saybir, MarcquiseReed ve Özgür Cengiz’in sayılarıyla 16.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 33-44. AnzejsPasecniks, Yiğitcan Saybir ve Alex Perez ile skor bulmaya devam eden konuk takım, KrisBankston’ın basketleriyle soyunma odasına 43-53 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyoda da AnzejsPasecniks’inbasketiyle başlayan TOFAŞ, Yiğitcan Saybir ve AnzejsPasecniks’inskor katkısının yanında Alex Perez’in üçlükleriyle 24.30’da farkı 17 sayıya (49-66) çıkardı. Alex Perez, J.J. O’Brien, UrosTrifunovic ile skor üretmeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Berk Demir ve Tolga Geçim’in sayılarıyla son çeyreğe 66-77 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında rakip sayılarına KrisBankston ve J.J. O’Brien ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Özgür Cengiz’in üçlüğüyle 32.30’da durumu 69-84’e taşıdı. Bu bölümde 6-0’lık seri bulan Alman temsilcisi bitime 6.23 kala farkı 9’a (75-84) indirirken, MarcquiseReed veAnzejsPasecniks’in basketleri sonrası bitime 3.36 kala fark bu kez 4’e indi: 85-89. Kalan bölümde MarcquiseReed, Yiğitcan Saybir ve KrisBanskton ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, MarcquiseReed ve Demircan Demir’in basketleriyle parkeden 92-97galip ayrıldı.

Braunschweig deplasmanında TOFAŞ’taMarcquiseReed 16 sayı; J.J. O'Brien 13 sayı; KrisBankston 13 sayı; Yiğitcan Saybir 13 sayı; Alex Perez 11 sayı ve AnzejsPasecniks 10 sayıyla oynadı.

NAMAGLUP 2. TURA

Bu sonuçla resmi maçlardaki galibiyet serisini 12 maça çıkaran ve FIBA Europe Cup’ta üst tura A Grubu lideri olarak yükselen TOFAŞ Basketbol Takımı, 2. Tur’da K Grubu’nda yer alacak. Mavi Yeşilliler grubu ilk 2 sırada bitirecek ekibin çeyrek finale adını yazdıracağı bu turda; B Grubu lideri İspanyol temsilcisi CasademontZaragoza, I Grubu lideri Portekiz temsilcisi FC Porto ve normal sezon grup aşamasında ikinciler arasında “en iyi 6. ikinci” ile eşleşecek.

Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında ise17 Kasım Pazar günü evinde Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.

