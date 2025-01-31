TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 17. haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 1 Şubat Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 17. haftasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Ligde 12 galibiyet-4 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan ve bu sezon ligde taraftarı önünde hiç kaybetmeyen Bursa ekibi, evindeki 8. lig galibiyetine imza atmayı hedeflerken; ligde son 3 maçını kaybeden Galatasaray ise 10 galibiyet-6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

İki takım da hafta içinde oynadığı Avrupa mücadelelerinden mağlubiyetle ayrılırken, TOFAŞ; FIBA Europe Cup son 16 turu maçında sahasında FC Porto’ya 82-90 kaybetmiş; Galatasaray ise Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Litvanya deplasmanında Rytas Vilnius’a 86-66 mağlup olmuştu. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi ise TOFAŞ İstanbul’da 76-80 kazanmıştı.

1 Şubat Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 17. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Can Mavisu, Serdar Ünal, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.