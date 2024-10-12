Tofaş Basketbol Takımı, ligin 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray Basketbol ile kozlarını paylaşacak. 13 Ekim Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında TOFAŞ, Galatasaray Basketbol’a konuk olacak. Lige sahasında aldığı Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle başlayan, ardından FIBA Europe Cup’ta da Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’u 99-81 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, İstanbul deplasmanından da kazanarak dönmenin planlarını yaparken, Mavi Yeşilli takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde sezona deplasmanda Türk Telekom’a 72-70 kaybederek başlayan Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray; Basketball Champions League’de ise RASTA Vechta’yı 103-91 yenip; ERA Nymburk’a evinde 75-87 mağlup olmuştu.

13 Ekim Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak 2. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından sıradaki link maçını 20 Ekim Pazar günü saat 15.30’da evinde Onvo Büyükçekmece ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 16 Ekim Çarşamba günü TSİ saat 19.00’da deplasmanda Petrolina AEK Larnaca ile karşılaşacak.