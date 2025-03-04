TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında İspanya deplasmanında Surne Bilbao Basket’e konuk oluyor. 5 Mart Çarşamba günü Bilbao Arena’da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve final hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek final turu ilk maçında deplasmanda Surne Bilbao Basket ile karşı karşıya geliyor.

Son 16 turunda K Grubu’nu 4 galibiyet-2 mağlubiyetle lider bitiren Mavi Yeşilliler, saha avantajına sahip olduğu çeyrek final ayağında ilk maçı İspanya’da kazanarak Bursa’ya avantajla dönmek isterken; iki maç üzerinden oynanacak çeyrek final turunda galibiyet ya da sayı farkı üstünlüğü kuran ekip son 4 biletinin sahibi olacak.

5 Mart Çarşamba günü Bilbao Arena’da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Tivibu Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek mücadeleyi Romanya’dan Marius Ciulin; Ukrayna’dan Sergii Zashchuk ve Sırbistan’dan Sinisa Prpa hakem üçlüsü yönecek.

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Bu karşılaşmanın rövanşı ise 12 Mart Çarşamba günü Bursa’da oynanacak. Tofaş Spor Salonu’ndaki bu mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak: İGF