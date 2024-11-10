Tofaş Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa’yı 78-87 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 6. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini ilk basketini Kris Bankston ile buldu.

Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim ve Alex Perez’in basketleri sonrası 5.30’da televizyon molasına 9-8 geride giren Bursa ekibi, mola dönüşü Yiğitcan Saybir ve Anzejs Pasecniks‘in sayılarıyla skoru 11-14’e taşırken, mola dönüşü J.J. O’Brien ve Berk Demir ile sayılar bulan konuk takım, J.J. O’Brien’ın üçlüğüyle ilk çeyreği 15-21 önde kapattı.

İkinci periyoda Anzejs Pasecniks ve J.J. O’Brien’ın basketleriyle hızlı başlayarak farkı çift hanelere (15-25) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Berk Demir, Kris Bankston ve Alex Perez ile karşılık verirken, Alex Perez’in üçlüğü 17.20’de durumu 27-38’e taşıdı. Yiğitcan Saybir, Marcquise Reed ve Kris Bankston ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, Yiğitcan Saybir’in smaç basketi sonrası soyunma odasına 36-46 üstünlükle girdi.

TOFAŞ, üçüncü çeyreğe de Marcquise Reed’in basketiyle başlasa da ev sahibi takım üst üste bulduğu sayılarla arayı kapatmaya çalıştı. Darüşşafaka Lassa 24. dakikada farkı 3 sayıya kadar (49-52) indirirken, Anzejs Pasecniks’in üst üste sayılarıyla hakimiyeti yeniden eline alan Bursa ekibi, Alex Perez, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir ve Kris Bankston’ın basketleriyle dördüncü periyoda 58-66 önde başladı.

Son çeyreğin başında Alex Perez, Yiğitcan Saybir ve Uros Trifunovic ile skor üreten TOFAŞ, Alex Perez’in üçlüğüyle 32.30’da farkı 14 sayıya çıkardı: 61-75. Devamında Kris Bankston, Anzejs Pasecniks, J.J. O’Brien ve Marcquise Reed’ın basketleriyle kontrolü elinde tutan TOFAŞ Basketbol Takımı, bitime 1.37 kala molaya 75-85 üstün girdiği karşılaşmadan Marcquise Reed’in basketiyle 78-87 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Lassa deplasmanında TOFAŞ’ta Alex Perez 18 sayı ve Yiğitcan Saybir 16 sayı ile takımın en skorerleri olurken; takımın yeni transferlerinden Anzejs Pasecniks ilk kez TOFAŞ forması giydiği mücadelede 13 sayı-7 ribaund-1 asist-1 blok ile oynadı. Kris Bankston 11 sayı ve Marcquise Reed ise 10 sayıyla maçı tamamladı.

Bu sonuçla ligde 6’da 6 yapan ve resmi maçlardaki galibiyet serisini 11’e çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 17 Kasım Pazar günü saat 15.30’da sahasında Aliağa Petkimspor ile oynayacak.

Mavi Yeşilliler, FIBA Europe Cup’ta ise 13 Kasım Çarşamba günü TSİ saat 22.00’de deplasmanda Almanya temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile karşılaşacak.