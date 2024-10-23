TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup A Grubu 3. hafta maçında sahasında Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig’i 102-90 yenerek grup maçlarının tamamlanmasına 3 hafta kala ilk 2 sırada yer almayı ve üst tura çıkmayı garantiledi.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup normal sezonunda A Grubu’nda yer alan TOFAŞ, 3. hafta mücadelesinde sahasında Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig’i ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Trevor Thompson beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Tolga Geçim’in elinden buldu.

Marcquise Reed, Yiğitcan Saybir, Trevor Thompson ve Tolga Geçim’in sayılarıyla 5. dakikada rakip molasına 19-10 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü de Kris Bankston, Yiğitcan Saybir, Özgür Cengiz ve J.J. O’Brien’ın basketleriyle 17 sayılık farkı (29-12) yakaladı. Bu bölümde rakibine 8-0’lık bir seri veren ev sahibi takım, ilk çeyreği 29-20 önde kapattı.

İkinci periyodun başında rakip sayılarına Kris Bankston, J.J. O’Brien ve Uros Trifunovic ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien, Kris Bankston ve Alex Perez’in basketleriyle farkı çift hanelerde tuttu: 44-34. Berk Demir, Marcquise Reed, Uros Trifunovic ve Yiğitcan ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 58-46 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken, konuk ekip üst üste bulduğu basketlerle 22. dakikada farkı 7’ye çekti: 60-53. J.J. O’Brien ve Marcquise Reed’in sayıları farkı yeniden çift hanelere (64-53) çıkarırken; Yiğitcan Saybir ve J.J. O’Brien’ın sayıları sonrası kaptan Tolga’nın üçlüğü 26. dakikada farkı 15 sayıya (72-57) taşıdı. Uros Trifunovic, Tolga Geçim ve Trevor Thompson ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, Marcquise Reed’in sayılarıyla son çeyreğe 81-65 önde girdi.

Dördüncü periyodun ilk 2 dakikasında iki takım da skor bulamazken, bu sessizliğe Marcquise Reed’in turnike basketi son verdi. Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir’in basketleri bitime 1.46 kala durumu 91-77 yaparken; Kris Bankston ve Alex Perez ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, Yiğitcan Saybir’in orta yuvarlak mesafesinden kaydettiği son saniye üçlüğüyle parkeden 102-90 galip ayrıldı.

Basketball Löwen Braunschweig karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 20 sayı; Yiğitcan Saybir 19 sayı; J.J. O'Brien 15 sayı ve Tolga Geçim 13 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla grubunda 3. galibiyetini alan ve resmi maçlardaki galibiyet serisini 6 maça çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta rup maçlarının tamamlanmasına 3 hafta kala ilk 2 sırada yer almayı ve üst tura çıkmayı garantiledi.

Mavi Yeşilliler; Avrupa’da sıradaki maçını 30 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile oynayacak. Bursa ekibi ise, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 26 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de deplasmanda Yalova Basketbol ile karşılaşacak.