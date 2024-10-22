FIBA Europe Cup’a 2’de 2 ile başlayan TOFAŞ, normal sezon A Grubu 3. hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig’i konuk edecek. 23 Ekim Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) -2024-2025 Sezonuna müthiş bir başlangıç yapan; ligde ve Avrupa kupalarında yoluna yenilgisiz devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup normal sezon A Grubu 3. haftasında sahasında Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile karşı karşıya gelecek. Keravnos ve Petrolina AEK Larnaca galibiyetleriyle A Grubu’nda lider durumda bulunan Bursa ekibi, taraftarı önündeki mücadeleden de galip ayrılması durumunda bitime 3 hafta kala ilk 2 sırada yer almayı ve üst tura çıkmayı garantileyecek. Evinde kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Mavi Yeşilliler, bu önemli mücadelede taraftarının desteğini beklerken 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet satışları biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştiriliyor. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren açık olacak.

Tofaş ile Basketball Löwen Braunschweig arasında oynanacak A Grubu 3. hafta mücadelesini Ukrayna’dan Sergii Zashchuck, Slovenya’dan Zdenko Tomasovic ve Yunanistan’dan Ioannis Tsimpouris hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Tofaş Basketbol Takımı, bu maçın ardından Avrupa’da sıradaki maçını 30 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yalova Basketbol ile karşılaşacak. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak.