TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu 4. hafta karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’a konuk olacak.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve kupada final hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turu grup mücadelesinde Yunanistan deplasmanına çıkıyor.
Kupada ilk grubu 6’da 6 yaparak yenilgisiz tamamlayan; 2. Tur K Grubu’nda da 2 galibiyet-1 yenilgisi bulunan Bursa ekibi, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Maroussi Basketball Club ile karşı karşıya gelecek.
Geçen hafta aldığı Casademont Zaragoza mağlubiyetinin ardından Atina’dan galibiyetle dönmeyi hedefleyen Mavi Yeşilliler, Bursa’da oynadığı mücadelede Maroussi’yi 96-83 yenmeyi başarmıştı.
Gruptaki tek galibiyetini evinde Casademont Zaragoza’ya karşı alan Maroussi Basketball, hafta sonunda oynadığı Yunanistan Ligi maçında deplasmanda Peristeri’yi 81-86’lık skorla geçti. TOFAŞ ise Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sahasında Yukatel Merkezefendi Belediye’yi 91-80 mağlup etmişti.
15 Ocak Çarşamba günü Maroussi Saint Thomas Indoor Hall’de oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.15’te başlayacak.