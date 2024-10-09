TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta da sezona galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, normal sezon A Grubu 1. hafta mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’u 99-81’lik skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ, normal sezon A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’u konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Kris Bankston beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketlerini Uros Trifunovic’in üçlükleriyle buldu. Yiğitcan Saybir ve Alex Perez’in basketleriyle 3.30’da molaya 12-3 önde giren Mavi Yeşilliler, Kris Bankston, Uros Trifunovic, Trevor Thompson, J.J. O’Brien ve Tolga Geçim’in sayılarıyla ilk periyodu 30-15 önde kapattı.

İkinci periyoda da Demircan Demir’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien’ın basketiyle farkı 20’ye (35-15) çıkarırken; rakip sayılarına Trevor Thompson, J.J. O’Brien ve Alex Perez ile karşılık veren ev sahibi takım, Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle 18. dakikada skoru 45-25’e taşıdı.

Yiğitcan Saybir’in basketleriyle soyunma odasına 49-29 üstün giren TOFAŞ, üçüncü çeyrek başında rakip sayılarına engel olamayınca fark bir anda eridi. 28. Dakikada skoru 60-58’e çeken Keravnos karşısında Marcquise Reed ve Yiğitcan Saybir ile sayılar bulan Mavi Yeşilli takım, son çeyreğe 65-62 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Marcquise Reed-J.J. O’Brien ikilisinin sayıları farkı 9’a (73-64) çıkarırken, Kris Bankston, Marcquise Reed ve Uros Trifunovic ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, son 4 dakikaya 83-71 önde girdi. Kalan bölümde de Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla farkı yeniden açan TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden Yiğitcan’ın smacıyla 99-81 galip ayrıldı.

Keravnos karşısında TOFAŞ’ta Yiğitcan Saybir 18 sayı-5 ribaund-2 asist-3 top çalma ile takımın en skorer ismi olurken; Uros Trifunovic 17 sayı; Marcquise Reed 14 sayı; J.J. O’Brien 12 sayı kaydetti. Hafif sakatlığı bulunan Berk Demir karşılaşmada forma giymedi. forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta sıradaki maçını 16 Ekim Çarşamba günü deplasmanda gruptaki bir diğer Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca ile yapacak.

Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında ise 13 Ekim Pazar günü saat 15.30’da deplasmanda Galatasaray Basketbol ile kozlarını paylaşacak.